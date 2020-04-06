Mardin'de koronavirüs tedbirleri Mardin Büyükşehir Belediyesi yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmaları devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmaları devam ediyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda ekipler, dezenfekte, temizlik, yıkama ve denetimlerinin yanı sıra sokak hayvanlarına yönelik yemleme yaptı.

Zabıta Daire Başkanlığına bağlı zabıta ekipler ise semt pazarlarında denetimlerine maske kullanımı, sebze ve meyve seçilmemesi, tezgahlar arasında mesafeye uyulup uyulmadığı denetimi yaptı.

Ayrıca belediye hoparlörlerinden vatandaşların evlerinden çıkmamaları konusunda uyarı anonsu yapıyor.

Salgın nedeniyle bazı işyerlerinin kapanması ve insanların dışarıya çıkmamasıyla aç kalma riski ile karşı karşıya olan sokak hayvanlarına yemleme çalışmalarına artırarak devam ediyor.

Kaynak: AA