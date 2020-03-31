Mardin'de koronavirüs tedbirleri Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında gazetecilere maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında gazetecilere maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, saha olan basın mensupları için, ihtiyaç duydukları maske, eldiven ve el jeli desteği verildiklerini söyledi.

Yaman, şöyle dedi;

"Bakanlıklarımız talimatları doğrultusunda, il genelinde her alanda tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın uyarılara dikkat ederek, evlerinde kalmaları bize en büyük destektir. Vatandaşlarımızın hassasiyetlerine teşekkür ediyorum. Zor günleri geride bırakacağımıza inanıyorum. Sahada görev yapan basın mensubu arkadaşlarımızın sağlıklı koşullarda çalışmaları konusunda hassasiyetimiz var. İhtiyaç duydukları, maske, eldiven ve el jeli dezenfektanları Sağlık Dairesi Başkanlığından alabilirler. Bu konuda gerekli talimatlar verilmiştir."

Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ve Mardin Gazeteciler cemiyeti Başkanı Mehmet Çelik de, gösterilen duyarlılıktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Valimiz ile sahada görev yapan arkadaşlarımız için maske ve dezenfektan konusunu görüştük. Sağlık Dairesi Başkanlığına talimat verildi. Sahadaki arkadaşlarımız daha sağlıklı şartlarda görevlerini yapacak. Vali Yaman'a teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA