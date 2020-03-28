Mardin'de koronavirüs tedbirleri Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele nedeniyle evden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulan vatandaşların yardımına "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri koşuyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele nedeniyle evden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulan vatandaşların yardımına "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri koşuyor.

Kızıltepe Kaymakamlığı koordinesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığını bulunan vatandaşlara yardım etmek için çalışıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Kızıltepe Gönül Elçileri ekibi de evlerinde yaptıkları pasta ve börekleri paketleyerek yaşlılara ulaştırdı.

Kaynak: AA