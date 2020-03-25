Mardin'de koronavirüs tedbirleri Mardin'in Kızıltepe ilçesinde koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde kentte kurulan bazı pazar yerleri kapatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde kentte kurulan bazı pazar yerleri kapatıldı.

Kızıltepe Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlardan yapılan uyarıları dikkate almaları gerektiği vurgulanarak, park, bahçe, sokak ve meydanlarda ise dezenfekte çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Yapılan denetleme ve dezenfekte çalışmaların yanı sır, pazar yerlerinin yarından itibariyle 12 Nisan'a kadar kapatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA