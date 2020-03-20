Mardin'de koronavirüs tedbirleri Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, küresel ölçekte yaşanan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm hastanelerde yoğun mesai yapan meslektaşlarına destek...

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, küresel ölçekte yaşanan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm hastanelerde yoğun mesai yapan meslektaşlarına destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi akademisyenleri tarafından "Önce Hemşireyiz, Ebeyiz ve Göreve Hazırız" sloganıyla başlatılan destek kampanyasına Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademisyenleri, tam destek verdiklerini açıkladı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinin MAÜ Rektörlüğüne yaptıkları başvuruda, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi akademisyenlerinin başlatmış olduğu örnek davranışı Mardin Artuklu Üniversitesi olarak desteklediklerini bildirildi.

Mardin'de hastanelerin mevcut alt yapısı ve insan gücü ile tam kapasite hizmet verdiğini bildiklerini kaydedilen başvuruda, "Ancak ihtiyaç duyulduğu takdirde üniversitemizin Sağlık Bilimleri Fakültesi, hemşirelik ve ebelik alanında bakım hizmetlerine katkı vermek, bir yurttaş olarak görevimiz, mesleki yükümlülüğümüz ve hastalarımıza taahhüdümüzdür." denildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar yaptığı açıklamada, üniversite olarak her türlü katkı ve desteğe hazır olduklarını bildirdi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda bulunan akademik çalışanların ihtiyaç belirtildiği takdirde gönüllülük esasına dayalı Mardin il hastanelerinde hemşire ve sağlık görevlisi olarak çalışmak üzere görevlendirilebileceğini kaydeden Özcoşar, sürece katkı sunan tüm öğrenci ve akademisyenlere teşekkür etti.

Vatandaş olarak üzerilerine düşen fedakarlık ve görevleri eksiksiz yerine getirebilme iradesine sahip olduklarını anlatan Özcoşar, alınacak tedbirlerin, koronavirüsünden daha güçlü olduğunu belirtti.

Özcoşar, bu mücadeleden kısa süre içinde olumlu sonuçlar alınarak hayatın olağan akışına dönüş yapılmasını temenni etti.

Kaynak: AA