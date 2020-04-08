Mardin'de koronavirüs nedeniyle bir mahalle ile mezra karantinaya alındı Mardin'in Derik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ile mezra karantinaya alındı.

Mardin'in Derik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ile mezra karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin kırsal Kovalı mahallesi ile mahalleye bağlı Tepecik mezrasına, Kovid-19 salgını nedeniyle giriş çıkışlara izin verilmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi. "İlimiz Derik İlçesi Kırsal Kovalı Mahallesi ve Kovalı Mahallesi'ne bağlı Tepecik mezrasında, koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla, Derik İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca bugün itibariyle ikinci bir karara kadar istisnai durumlar dışında giriş ve çıkışlara izin verilmemesi, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir." Kaynak: AA