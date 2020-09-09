Mardin'de, koronavirüs kurallarını ihlal etmeyi sürdürenlere faaliyeti durdurma cezası
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Mardin'de, koronavirüs kurallarını ihlal etmeyi sürdürenlere faaliyeti durdurma cezası

MARDİN'de, iş yeri ve toplu taşıma araçlarına, koronavirüs kurallarının 3 kez ihlali halinde 1 gün, 4 kez ihlali halinde ise 3 gün faaliyet durdurma cezası verilecek.

Mardin'de, koronavirüs kurallarını ihlal etmeyi sürdürenlere faaliyeti durdurma cezası
09.09.2020 11:43 | Son Güncelleme: 09.09.2020 11:48

MARDİN'de, iş yeri ve toplu taşıma araçlarına, koronavirüs kurallarının 3 kez ihlali halinde 1 gün, 4 kez ihlali halinde ise 3 gün faaliyet durdurma cezası verilecek.

Mardin İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kurulu, Vali Mahmut Demirtaş, başkanlığında toplandı. Toplantıda koronavirüs tedbirlerine yönelik yapılan denetimler ele alındı. Kent genelinde koronavirüs önlemlerine yönelik denetimlerin artırılma kararı alındığı toplantıda, kuralları ihlal etmeyi sürdürenlere faaliyeti durdurma cezası verileceği kararlaştırıldı. 

Toplantıda alınan kararlara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede tutulacaktır. Denetimler sırasında vatandaşlarımıza yönelik, rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecektir. Hemen giderilebilir nitelikte, anlık uygulamalardan kaynaklı, süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, iş yeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine iletilecektir."


Kaynak: DHA

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