Mardin'de koronavirüs denetimi Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

13 Mart Mahallesinde kurulan pazar yerinde denetimi sürdüren zabıta ekipleri, sebze ve meyvelerin eldiven ile sosyal mesafe kuralına göre satılması konusunda uyarıda bulundu.

Alışveriş merkezleri, marketler, lokantalar, çay bahçeleri, kafeteryalar gibi toplu olarak kullanılan alanları da denetleyen zabıta ekipleri, gerekli uyarıları yaptı.

Kaynak: AA