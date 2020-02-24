Mardin'de Korona virüsü iddiasına yalanlama

24.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:35

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, Kızıltepe ilçesinde korona virüs vakası olduğu ve acil servisin kapatıldığı iddiasını yalanladı.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Kızıltepe'de Korona virüsü vakası olduğu ve acil servisin kapatıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "İlimizde korona virüs tanılı hasta olmayıp tüm hastanelerimiz kesintisiz hizmet vermektedir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA