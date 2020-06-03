HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Mardin'de korona virüs tedbirlerini alan restoran ve kafeler kapılarını müşterilere açtı

Mardin'de korona virüs tedbirlerini alan restoran ve kafeler kapılarını müşterilere açtı Mardin'de korona virüs nedeniyle 2 buçuk ay boyunca kapalı olan restoran, kafe ve oteller, tedbirleri alarak kapılarını müşterilerine açtı.

03.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:02

Mardin'de korona virüs tedbirlerini alan restoran ve kafeler kapılarını müşterilere açtı

MARDİN - Mardin'de korona virüs nedeniyle 2 buçuk ay boyunca kapalı olan restoran, kafe ve oteller, tedbirleri alarak kapılarını müşterilerine açtı.

Mardin'de manzarası ve bulundurduğu mistik havasıyla müşterileri bambaşka hissettiren tarihi restoranlar, müşterilerine en iyi ve sağlıklı bir şekilde hizmet vermek için tedbirleri elden bırakmıyor. Virüsün bulaşının en aza indirilmesi için kafe ve restoranların girişinde hijyen alet ve ürünleri bulundurulurken gelen müşteriler de ateşleri ölçülerek içeri alınıyor. Maskesi olmayan müşterilere maske de veriliyor. Restoran çalışanları müşterilerine karşı sosyal mesafelerini korurken, tek kullanımlık masa örtüleri serilip, tek kullanımlık sular servis ediliyor .3 saatte bir maskesini değiştiren restoran çalışanları mesai bitimine kadar ellerini bol dezenfektanlı su ile hijyenik hale getirdikten sonra servise başlıyor.

Mardin'de tarihi bir restoran işletmecisi olan Berrin Çelik, "Bize gönderilen genelgedeki bilgiler doğrultusunda temizlik ve dezenfekteye yönelik tedbirleri alarak hazırlığımızı yaptık. Tüm restoranı dezenfekte edip, gereken maske eldiven ve ateş ölçer gibi bütün ürünleri tedarik ederek hizmet vermeye başladık. Personellerimize müşterilere karşı hassas davranmaları ve yaklaşımları konusunda her türlü eğitimi verdik. Gönül rahatlığıyla misafirlerimizin gelebileceklerini söyleyebiliriz" dedi.

Masaların temizliğine önem verdiklerini kaydeden kafe işletmecisi Serkan Ahi ise kapanış saatinin düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Mardin'de korona virüs tedbirlerini alan restoran ve kafeler kapılarını müşterilere açtı

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Ekonomi
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Ekonomi
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Ekonomi
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Ekonomi
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı Ekonomi
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Ekonomi
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Şeyma Subaşı Birce Akalay Haldun Dormen
Spor Ali Koç Metin Oktay Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Mardin'de korona virüs tedbirlerini alan restoran ve kafeler kapılarını müşterilere açtı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 15:02:44. #1.15#
title