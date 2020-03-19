Mardin'de korona virüs fırsatçılarına baskın
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Artuklu, Zabıta, Mardin, 3. Sayfa

Mardin'de korona virüs fırsatçılarına baskın

Mardin'in Artuklu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde yurda kaçak yollarla sokulan 452 adet kolonya ele geçirildi.

19.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:20
Mardin'de korona virüs fırsatçılarına baskın

Mardin'in Artuklu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde yurda kaçak yollarla sokulan 452 adet kolonya ele geçirildi.

Mardin genelinde korona virüs salgını nedeniyle yaşanacak haksız fiyat artışlarının önüne geçmek ve faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulan işletmelere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Gelen ihbarlar üzerine bir iş yerinde denetim yapan zabıta ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 452 adet kolonya ele geçirdi. Zabıta ekiplerince el konulan kaçak ve sahte kolonyaların numuneleri incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kolonyaları bulunduran iş yeri sahibine tutanak tutulduğunu öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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