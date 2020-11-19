Son dakika haberi... Mardin'de korona virüs denetimleri sürüyor
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Son dakika haberi... Mardin'de korona virüs denetimleri sürüyor

19.11.2020 10:08 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:11

Son dakika haber... Mardin'de korona virüs denetimleri sürüyor Mardin'de polis ve bekçiler, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimde bulundu.

Mardin'de korona virüs denetimleri sürüyor

MARDİN - Mardin'de polis ve bekçiler, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimde bulundu. Ekipler, tedbirlere uymayan vatandaşlara ceza kesti.

Mardin'in Artuklu ilçesinde geçtiğimiz günlerde korona virüs tedbirleri kapsamında kamuya açık alanda sigara içmek yasaklandı ve maske takma zorunluluğu gerildi. Tedbirlerin ardından polis ve bekçiler, bölgede denetimde bulundu. Vatandaşları uyaran ekipler, tedbirlere uymayan vatandaşlara da cezai işlem uyguladı.

Son dakika haberi... Mardin'de korona virüs denetimleri sürüyor
Son dakika haberi... Mardin'de korona virüs denetimleri sürüyor
Son dakika haberi... Mardin'de korona virüs denetimleri sürüyor
Son dakika haberi... Mardin'de korona virüs denetimleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

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