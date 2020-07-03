Mardin'de korkutan yangın
Mardin'de korkutan yangın Mardin'in Derik ilçesinde tarlada çıkan yangın sonucu yaklaşık 300 dönüm alan zarar gördü.
03.07.2020 22:10 | Son Güncelleme: 03.07.2020 23:14
Mardin'de korkutan yangın
MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde tarlada çıkan yangın sonucu yaklaşık 300 dönüm alan zarar gördü.
Olay, kırsal Adakent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tarlada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin uzun müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 200 su borusu ile 300 dönüm alan zarar gördü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA