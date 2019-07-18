Mardin'de konut satışları

Mardin'de, bu yıl haziran ayında 426 konutun satıldığı bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ülkede 2019 yılının haziran ayında 61 bin 335 konutun, Mardin'de ise aynı tarihlerde 426 konutun satıldığı kaydedildi.

Açıklamada, TRC3 bölgesinde yer alan Şırnak'ta 46, Batman'da 252 ve Siirt'te 139 konutun satıldığı belirtildi.

Kaynak: AA