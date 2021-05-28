Mardin'de kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Karataş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyar Araç (22) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Araç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı duyup olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirirken Araç'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı