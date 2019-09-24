Mardin'de Komiser Yardımcılığı Sınavı soruşturmasında 6 gözaltı

Mardin'de Komiser Yardımcılığı Sınavı soruşturmasında 6 gözaltı

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

24.09.2019 10:35
Mardin'de Komiser Yardımcılığı Sınavı soruşturmasında 6 gözaltı

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.


Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, F.Ç., Ş.Ş., L.K., F.K., M.K., S.B. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. A.E. ve H.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA
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