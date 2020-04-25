Mardin'de kız çocuğunun öldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kız çocuğunun hayatını kaybettiği kavgayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
25.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 25.04.2020 17:08
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kız çocuğunun hayatını kaybettiği kavgayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Pompalı tüfekle ateş açarak Berfin Çalgıcı'nın (16) ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki D. Önen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Atatürk Mahallesi'nde dün Çalgıcı ile Önen ailesi fertleri arasında kavga çıkmış, Çalgıcı ailesine ait eve pompalı tüfekle ateş açılması sonucu kapının arkasında bulunan Berfin Çalgıcı başından vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Tüfekle ateş açtığı öne sürülen D. Önen gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA