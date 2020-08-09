Mardin'de kısmi uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
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Mardin'de kısmi uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'in Derik ve Mazıdağı ilçelerinin 2 kırsal mahallesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Mardin'de kısmi uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
09.08.2020 19:57 | Son Güncelleme: 09.08.2020 20:21

Mardin'in Derik ve Mazıdağı ilçelerinin 2 kırsal mahallesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada,"İlimiz Mardin'in Derik ve Mazıdağı ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınakları depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini bularak tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon edileceği, operasyon icra edilen bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 08.Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 21.30 itibariyle ilimiz Mazıdağı ve Derik ilçeleri kırsal alanlarında bulunan Konur ve Çayköy Mahalleleri ve mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu. İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 09.Ağustos 2020 Pazar günü saat 19: 00 itibari ile kaldırılmıştır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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