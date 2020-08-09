Mardin'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi Mardin'in Mazıdağı ve Derik ilçelerinin 2 kırsal mahallesinde 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri uyarınca kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin'in Mazıdağı ve Derik ilçelerinin 2 kırsal mahallesinde 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri uyarınca kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi: "08 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'dan itibaren Mazıdağı ilçesi Konur Mahallesi ile mezralarında ve Derik ilçesi Çayköy Mahallesi mezraları ile kırsal alanlarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uymaları kendi can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir". - MARDİN

Kaynak: İHA