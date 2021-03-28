Mardin'de, 'kısıtlamasız hafta sonu' yoğunluğu
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Mardin'de, 'kısıtlamasız hafta sonu' yoğunluğu

Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA - Haberler | Güncel
Mardin'de, 'kısıtlamasız hafta sonu' yoğunluğu

GÜNEYDOĞU'nun 'açık hava müzesi' görünümündeki turistik kenti Mardin'de, kısıtlama uygulanmayan bu hafta sonunda da ziyaretçi yoğunluğu oldu.

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GÜNEYDOĞU'nun 'açık hava müzesi' görünümündeki turistik kenti Mardin'de, kısıtlama uygulanmayan bu hafta sonunda da ziyaretçi yoğunluğu oldu. Koronavirüs vaka sayısının en az olduğu kentlerden Mardin'in tarihi ve turistik yerleri, kalabalık manzarasıyla dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 'düşük riskli' iller arasında yer alan Mardin'de, kontrollü normalleşmeyle birlikte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı. Kentte güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda kişi, tarihi mekanları ziyaret etti. Kentin turistik mekanlarına ziyarete çok sayıda kişinin gelmesiyle cadde ve sokaklar doldu taştı. Ekipler ise esnafın ve ziyaretçilerin koronavirüs tedbirlerine uymaları için sürekli uyarılar yaptı.

Kentte oluşan kabalığın turizm sektörüne olumlu etkiler yaşattığını söyleyen turizmci İdris Saruhan, önceliğin, koronavirüs tedbirlerine uyulması olduğunu söyledi. Saruhan, "Bazıları sosyal mesafe kurallarını dikkate almadığından dolayı vaka sayıları artıyor. Vaka sayıları azaldığı zaman işletmeler açılır. Herkes ekmeğini kazanır. Ama önemsemezsek vakalar artar tekrar işletmeler kapanmak zorunda kalır. Bu nedenle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmeliyiz" dedi.Mardin'de otel ve kafe işleten iş insanı Suud Ağaoğlu, iş yerlerinde koronavirüs tedbirlerini uyguladıklarını belirterek, "Hafta sonları dışardan gelen çok oluyor. Esnaf ve Mardin halkı ellerinden geldiğince maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediyor. Herkes üstüne düşeni yaparsa bu vakalar daha da düşer" diye konuştu. 

 


Mardin'de, 'kısıtlamasız hafta sonu' yoğunluğu
Mardin'de, 'kısıtlamasız hafta sonu' yoğunluğu
Mardin'de, 'kısıtlamasız hafta sonu' yoğunluğu
Mardin'de, 'kısıtlamasız hafta sonu' yoğunluğu
Mardin'de, 'kısıtlamasız hafta sonu' yoğunluğu
Mardin'de, 'kısıtlamasız hafta sonu' yoğunluğu
Mardin'de, 'kısıtlamasız hafta sonu' yoğunluğu
Mardin'de, 'kısıtlamasız hafta sonu' yoğunluğu
Mardin'de, 'kısıtlamasız hafta sonu' yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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