Son dakika haber... Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu
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Son dakika haber... Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu

20.03.2021 16:04 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:32

Son dakika haber... Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar dolduKORONAVİRÜS risk haritasında, mavi kategoride bulunan Mardin'de, kısıtlama uygulanmayan cumartesi günü tarihi mekanlar kalabalıklaştı.

Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu

KORONAVİRÜS risk haritasında, mavi kategoride bulunan Mardin'de, kısıtlama uygulanmayan cumartesi günü tarihi mekanlar kalabalıklaştı. Sosyal medyadan uyarıda bulunan Vali Mahmut Demirtaş, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilip, kalabalık ortamlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 'düşük riskli' iller arasında yer alan Mardin'de, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı. Kentte güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda kişi, tarihi mekanları ziyaret etti. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs tedbirlerine uyulması için çağrıda bulundu. Kalabalık ortamlardan da uzak durulması gerektiğini belirten Vali Demirtaş, "Kıymetli hemşerilerim. Herkese huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Lütfen kalabalık ortamlardan uzak durarak, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım" dedi.

Mardinli turizmci Hüseyin Balı ise kentteki hareketliğin, esnafın yüzünü güldürdüğünü dile getirerek, koronavirüs tedbirlerine de uyulduğunu söyledi.

Son dakika haber... Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu
Son dakika haber... Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu
Son dakika haber... Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu
Son dakika haber... Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu
Son dakika haber... Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu
Son dakika haber... Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu
Son dakika haber... Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu
Son dakika haber... Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu
Son dakika haber... Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu
Son dakika haber... Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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