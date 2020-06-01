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Mardin'de kısıtlamanın kalktı, işletmeler müşterilerine kavuştu

Mardin'de kısıtlamanın kalktı, işletmeler müşterilerine kavuştu İçişleri Bakanlığı tarafından normalleşme dönemine ilişkin 81 ilin valiliklerine genelge gönderildi.

01.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:46

Mardin'de kısıtlamanın kalktı, işletmeler müşterilerine kavuştu

MARDİN - İçişleri Bakanlığı tarafından normalleşme dönemine ilişkin 81 ilin valiliklerine genelge gönderildi. Mardin'de restoran, kafe ve çay bahçesi sahipleri aylardan sonra müşterilerine kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında normalleşme sürecine ilişkin kararları açıkladıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine genelge gönderildi. Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri bugünden itibaren tedbirler çerçevesinde hizmet vermeye devam edecek. Mardin'de iki buçuk aydan sonra yeniden açılan restoran, kafe ve çay bahçeleri müşterilerine hizmet vermenin heyecanını yaşadı. Korona virüs nedeniyle masaların arasına 1,5 metre mesafe bırakan esnaf, kapı girişinde el dezenfektanı bulundurarak gelen müşterileri dezenfekte edip servis hizmetine başladı. Cam bardakları raflara kaldıran çay bahçeleri müşterilerine plastik bardak ile çay sundu.

"Müşteriler bir tas çorbaya hasret kaldı"

Mardin'de bir lokantada işleten Murat Bumathan, korona virüs salgını başlamadan önce müşterilerin yemek seçtiğini ancak aylardan sonra ilk defa lokantalara gelen müşterilerin çorba içmeye hasret kaldığını söyledi. Bumathan, "Biz başımıza gelen salgı hastalıktan inşallah bir ders çıkartmış bir şekilde hareket etmeye başlarız. Çünkü korona virüs salgını çıkmadan önce 16 çeşit yemek çıkarmamıza rağmen yemekleri beğenmeyenler vardı. Oysa bugün yeni açtık, gelen müşterilerimiz diyor ki bir tas çorbaya bile hasret kaldık. İnşallah bu musibet bize bin nasihat olur, beterin beteri var. Allah beterinden korusun" diye konuştu.

Korona virüs tedbirlerine dikkat ettiklerini söyleyen çay bahçesi sahibi Mehmet Gölbaş "Başta müşterilerimize eğer maskeleri yoksa maske temin ediyoruz. Müşterilerinizin ellerini dezenfektan ile hijyenik hale getirdikten sonra hizmet vermeyi başlıyoruz. Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Hijyen konusuna yüksek düzeyde dikkat etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Aylardan sonra ilk defa kahvehanede çay içmeye geldiğini söyleyen bir müşteri ise korona virüs nedeniyle eskisi gibi arkadaşlarıyla oyun oynayamamanın üzüntüsünü yaşadığını kaydetti.

Mardin'de sokaklarında insan yoğunluğu yaşanırken açılan işletmelerde denetimler sürüyor.

Mardin'de kısıtlamanın kalktı, işletmeler müşterilerine kavuştu

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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