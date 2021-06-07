Mardin'de, kısıtlamanın kalkmasının ardından yoğunluk başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de, kısıtlamanın kalkmasının ardından yoğunluk başladı

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de, kısıtlamanın kalkmasının ardından yoğunluk başladı Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte kentte hareketlilik başladı.

Mardin'de, kısıtlamanın kalkmasının ardından yoğunluk başladı

MARDİN - Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte kentte hareketlilik başladı.

Mardin'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte hareketlilik başladı. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Mardin'in Artuklu ilçesinde vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte yollara döküldü. Kentte hareketlilik başlarken, yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.

Mardin'de, kısıtlamanın kalkmasının ardından yoğunluk başladı
Mardin'de, kısıtlamanın kalkmasının ardından yoğunluk başladı
Mardin'de, kısıtlamanın kalkmasının ardından yoğunluk başladı
Mardin'de, kısıtlamanın kalkmasının ardından yoğunluk başladı
Mardin'de, kısıtlamanın kalkmasının ardından yoğunluk başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Hadise Seda Sayan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Enes Ünal Fatih Terim Şenol Güneş Ergin Ataman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mardin'de, kısıtlamanın kalkmasının ardından yoğunluk başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 19:49:25. #1.13#

title