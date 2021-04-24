Mardin'de kısıtlama sessizliği
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Mardin'de kısıtlama sessizliği

Mardin'de kısıtlama sessizliği
Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA - Haberler | Güncel

MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında perşembe günü saat 19.00'da başlayıp, pazartesi saat 05.00'te sona erecek 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, Mardin'in cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu. Kısıtlama nedeniyle güvenlik güçleri de kentin cadde ve kavşaklarında kurdukları uygulama noktalarında denetim yapmaya devam etti. Polisler, uygulama noktalarında dışarıda bulunanların kısıtlamadan muaf olup olmadıklarına bakarken, kural ihlali yapanlara da cezai işlem uyguladı. Kent genelinde ise kurallara uyulduğu gözlendi.


Mardin'de kısıtlama sessizliği
Mardin'de kısıtlama sessizliği
Mardin'de kısıtlama sessizliği
Mardin'de kısıtlama sessizliği
Mardin'de kısıtlama sessizliği
Mardin'de kısıtlama sessizliği
Mardin'de kısıtlama sessizliği
Mardin'de kısıtlama sessizliği
Mardin'de kısıtlama sessizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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