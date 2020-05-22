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Mardin'de kısıtlama öncesi giyim mağazalarında bayram yoğunluğu

Mardin'de kısıtlama öncesi giyim mağazalarında bayram yoğunluğu Mardin'de hafta sonu başlayacak olup Ramazan Bayramı sonuna kadar sürecek olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde giyim mağazalarında bayram alışverişi yoğunluğu yaşandı.

22.05.2020 18:56 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:01

Mardin'de kısıtlama öncesi giyim mağazalarında bayram yoğunluğu

MARDİN - Mardin'de hafta sonu başlayacak olup Ramazan Bayramı sonuna kadar sürecek olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde giyim mağazalarında bayram alışverişi yoğunluğu yaşandı.

Tarihi Mardin'e alışveriş için gelen vatandaşlar giyim mağazalarına akın etti. Kısıtlama olmasına rağmen kıyafet almak isteyen vatandaşlar mağazalarda yoğunluk oluşturdu. Mağaza personelleri, gelen müşterileri ateşlerini ateş ölçer ile ölçüp dezenfektan ile içeriye girmelerini sağladı. Alışveriş sırasında müşteriler ile mesafelerini koruyan mağaza personelleri, sosyal mesafeye de sık sık dikkat ederek bayram alışverişi yapmak isteyen müşterilerle ilgilendi. Kıyafet değişimi sonrası müşterilerin ellerine dezenfektan sıkılarak hijyen kurallarına uyuldu.

Tarihi Mardin'de bayram alışverişi yoğunluğu yaşayan bir giyim mağazası işletmecisi Musa Kava, korona virüs tedbirlerine uyduklarını ve gelen müşterilerin risk almamaları için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Kavan, "Korona virüs ile mücadelede tedbir amacıyla alışveriş yapmak isteyen müşterilerimizin kapıda ateşleri ölçülüyor ve elleri dezenfektan ile hijyenik hale getiriliyor. Maskesiz gelen müşterilerin de mağazaya girişlerine izin vermiyoruz. Elimizden geldiği kadar sosyal mesafeye dikkat ediyoruz" dedi.

Korona virüsün satışlarını yüzde 60 oranında etkilediğini aktaran Kavan, "Korona süresince satışlarımız yüzde 60 oranında düştü, ama çok şükür yine de iyi durumda" diye konuştu.

20 yaş altında olan Berfin Bars ise sokağa çıkma izini verilmesi ile bayram alışverişinde bulunduğunu kaydederek, "20 yaş altı izin olduğu için alışverişe geldim, alacağımız elbiseleri ilk önce bakarak seçip giyiniyoruz. Korona virüs riski olmasına rağmen o riski alıyoruz, ellerimizi dezenfekte ediyoruz, maskemi de her zaman takıyorum" şeklinde konuştu.

Müşterilerin tedirgin olduklarını aktaran mağaza görevlisi, "Mağazaya gelen müşteriler aslında biraz korkup biraz da tedirgin oluyorlar. Eldiven ve maske kullandıkları sürece bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum" dedi.

Mardin'de kısıtlama öncesi giyim mağazalarında bayram yoğunluğu

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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