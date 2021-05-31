Mardin'de kısıtlama kalktı yoğunluk başladı
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Mardin'de kısıtlama kalktı yoğunluk başladı

Mardin'de kısıtlama kalktı yoğunluk başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Koron virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Mardin'de hareketlilik başladı.

Koron virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Mardin'de hareketlilik başladı.

Mardin'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte kentte yoğunluk başladı. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen 56 saatlik kısıtlamanın sona ermesi ile birlikte vatandaşlar işlerinin yolunu tuttu. Güvenlik güçleri kentte denetimlerine devam etti. - MARDİN

Mardin'de kısıtlama kalktı yoğunluk başladı
Mardin'de kısıtlama kalktı yoğunluk başladı
Mardin'de kısıtlama kalktı yoğunluk başladı
Mardin'de kısıtlama kalktı yoğunluk başladı
Mardin'de kısıtlama kalktı yoğunluk başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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