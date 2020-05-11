Mardin'de kısıtlama kalktı vatandaşlar sokağa çıktı
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Mardin'de kısıtlama kalktı vatandaşlar sokağa çıktı

Mardin'de kısıtlama kalktı vatandaşlar sokağa çıktı
11.05.2020 12:37 | Son Güncelleme: 11.05.2020 12:39

Mardin'de kısıtlama kalktı vatandaşlar sokağa çıktı İçişleri Bakanlığı tarafından 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından vatandaşlar sokakları doldurdu.

Mardin'de kısıtlama kalktı vatandaşlar sokağa çıktı

MARDİN - İçişleri Bakanlığı tarafından 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından vatandaşlar sokakları doldurdu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 24 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Mardin'de kısıtlamanın kalkmasının ardından vatandaşlar işlerine gitmek ve alışverişlerini yapmak için sokaklara çıktı. Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarırken, zabıta ekipleri de denetimlerini sürdürdü. Maske takmayan vatandaşların minibüslere alınmamasına dikkat ediliyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının virüsün yayılmasını önlemesinde oldukça etkili olduğunu aktaran esnaflardan Abdullah Aselcioğlu, "İnsanların birbirlerine temaslarını azalttı ve hastalığın yayılmasını önledi. Bu şekilde olmasaydı hastalık daha çok yayılacaktı ve Türkiye'deki vaka ve ölü sayısı daha da artacaktı. Kısıtlamalar ile bunun önüne geçildi" dedi.

Mardin'de kısıtlama kalktı vatandaşlar sokağa çıktı

Kaynak: İHA

Manşet

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