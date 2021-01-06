Mardin'de kırsaldaki kadınlar lavanta bahçeleri ile istihdam edilecek
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Mardin'de kırsaldaki kadınlar lavanta bahçeleri ile istihdam edilecek

06.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:04
Mardin'de kırsaldaki kadınlar lavanta bahçeleri ile istihdam edilecek

Ömer ilçesinde Bir Dünya Üreten Kadın Projesi kapsamında lavanta fidesi dikimi yapıldı.

Ömer ilçesinde Bir Dünya Üreten Kadın Projesi kapsamında lavanta fidesi dikimi yapıldı.

Kırsal alanda yaşayan ve sosyal yardımlarla geçimini sağlamak zorunda kalan dezavantajlı ailelere, istihdam desteği sağlamak amacıyla Mardin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün, 2019 Yılı SOGEP Programı çerçevesinde Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine sunduğu Bir Dünya Üreten Kadın Projesi kapsamında Ömerli ilçesinde program düzenlendi.

DİKA'nın yaklaşık yüzde 86 hibe ve Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ömerli Belediyesi, Derik Belediyesi, Nusaybin Kaymakamlığı ve Dargeçit Belediyesini finans desteği sağlandığı proje kapsamında, Ömerli ilçesinde 17 dekar alan üzerinde 15 lavanta bahçesi oluşacak şekilde lavanta fidesi dikimi yapıldı.

Proje kapsamında Artuklu, Dargeçit, Nusaybin, Ömerli ve Derik ilçelerinde yaklaşık bin dekarlık alanda lavanta fidesi dikimi yapılacak.

Proje ile kırsaldaki kadınların kooperatifleşmesini sağlayarak istihdama kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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