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Mardin'de kırsal mahallelere parke taşı döşeniyor

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Mardin'de kırsal mahallelere parke taşı döşeniyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın talimatıyla başlayan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Belediyesi ekipleri, Büyükboğaziye, Taşlıca, Tarlabaşı, Çatalca, Körsu ve Yarımca mahallelerinde çalışmalarını tamamladı.

Ekipler, Harmandüzü, Tatlıca ve Yumrutaş mahallelerinde çalışma yürütülüyor.

Çalışmaların tamamlandığı mahallede sunulan hizmetten memnuniyet duyan vatandaşlar Kaymakam Çam ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri
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