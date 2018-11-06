Mardin'de Kırsal Mahallelere 242 Çocuk Oyun Alanı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde çocuk oyun alanı oluşturuyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan çocukların, il ve ilçe merkezlerindeki çocuklarla aynı imkana sahip olması amacıyla "Çocuk Gülerse Şehir Güler" sloganı ile başlattığı çalışmalarda 242 çocuk oyun alanını tamamlayarak, hizmete açtı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, kırsal mahallelere önemli hizmetler sunduklarını söyledi.

Çocukların iyi şartlarda yaşaması için çabaladıklarını aktaran Yaman, "Mahallelerimizin beklentilerini her zaman gözettik. Bu noktada şehir merkezi konforunda yollar, taziye evleri ve sosyal yaşam evleri gibi projeleri bitirdik. Kırsal mahallelerimizde en çok önemsediğimiz konulardan birisi de çocuklarımız ve onların yaşam alanları oldu." dedi.