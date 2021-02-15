Mardin'de kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim başladı
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Mardin'de kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim başladı

15.02.2021 13:50 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:55
Mardin'de kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim başladı

MARDİN'de kırsal mahallelerdeki okullarda, öğrenci ve öğretmenler koronavirüs tedbirleri altında uzun süre sonra yüz yüze eğitime başladı.

MARDİN'de kırsal mahallelerdeki okullarda, öğrenci ve öğretmenler koronavirüs tedbirleri altında uzun süre sonra yüz yüze eğitime başladı. Şehit oğlunun adının verildiği okulu ziyaret edip, öğrencileri gören Uzman Çavuş Serdar Temelli'nin babası Ahmet Temelli, oğlunun isminin yaşatılmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim, kırsal mahalle ve köy okullarında bugün başladı. Derik ilçesine bağlı kırsal Bozbayır Mahallesi'nde Şehit Uzman Çavuş Serdar Temelli İlk ve Ortaokulu'nda da öğrenciler, koronavirüs tedbirlerine uygun olarak sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına göre ateşleri ölçülerek içeri alındı. Öğrenciler ve öğretmenler uzun süre sonra tekrar bir araya gelmenin heyecanını yaşadı. 

ŞEHİT BABASI OĞLUNUN ADININ VERİLDİĞİ OKULA GELDİHer iki okula da ismi verilen ve 28 Eylül 2020'de Irak'ın Kuzeyi Pençe Harekat bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Serdar Temelli'nin babası Ahmet Temelli, oğlunun mezarını ziyaret edip, dua ettikten sonra okula geldi. Temelli, oğlunun isminin yaşatılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kırsal Bozbayır Mahallesi Muhtarı ve şehit Uzman Çavuş Serdar Temelli'nin amcası Hamdullah Temelli de öğrencilerin tekrar yüz yüze eğitime başlamasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Temelli, "Devletimizin her zaman yanındayız. Şehidimizin yaşadığını hissediyoruz. Gara'da terör örgütü PKK'lılar tarafından şehit edilenlere de Allah'tan rahmet, ailelerine de baş sağlığı diliyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun" dedi.

 


Mardin'de kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim başladı
Mardin'de kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim başladı
Mardin'de kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim başladı
Mardin'de kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim başladı
Mardin'de kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah KARAKAŞ

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