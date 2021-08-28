Mardin'de kırsal mahallelerde yol yapım çalışmaları sürüyor

Mardin'in Dargeçit ilçesinde kırsal mahallelerde yol yapım ve kilitli parke taşı çalışması yapılıyor.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde kırsal mahallelerde yol yapım ve kilitli parke taşı çalışması yapılıyor.

Dargeçit Belediyesi ekipleri, Akçaköy Mahallesinde 5 bin metrekare kilitli parke taşı döşeme çalışmasını tamamladı.

Ekipler, Sümer Mahallesi ve Harmanlı mezrasında çalışma başlattı.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, çağdaş ve modern bir kent oluşturmak için tüm imkanlarıyla seferber olduklarını belirterek, "Belediye hizmetlerini vatandaşın ayağına götürmek ve kaliteli hizmet vermek her zaman önceliğimiz olacak. Belediye olarak tarihi ve kültür değerleri ile birlikte, sosyal belediyeciliği ön planda tutan bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen