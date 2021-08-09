Mardin'de kırsal mahallelerde parke taşı döşeniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de kırsal mahallelerde parke taşı döşeniyor

Mardin'de kırsal mahallelerde parke taşı döşeniyor
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Mardin Dargeçit ilçesinde kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları başlatıldı.

Mardin Dargeçit ilçesinde kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları başlatıldı.

Akçaköy Mahallesinde başlatılan çalışmalar diğer kısal mahallelerde de sürecek.

Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, yıllardır hizmet görmeyen kırsal mahallelerde çalışmalara başladıklarını söyledi.

Aksoy "Ekiplerimiz şu an çalışmalarına Akçaköy Mahallemizde devam ediyor. Buradaki çalışmalarımız tamamlandığında ihtiyaç duyulan diğer kırsal mahallelerde de çalışmalara devam edeceğiz. Allah'ın izniyle kırsal mahallelerimizi de modern bir görünüme kavuşturacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

Mardin'de toz fırtınası! Vatandaşlar kapı ve pencerelerini açamadı
Mardin'de toz fırtınası! Vatandaşlar kapı ve pencerelerini açamadı
Toz bulutu Suriye'den kuvvetli rüzgarla geldi! Meteoroloji 'Yarın da sürecek' uyarısı yaptı
Toz bulutu Suriye'den kuvvetli rüzgarla geldi! Meteoroloji "Yarın da sürecek" uyarısı yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ümit Dündar Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Haluk Levent Burcu Biricik İbrahim Çelikkol
Spor Caner Erkin Lionel Messi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mardin'de kırsal mahallelerde parke taşı döşeniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 11:01:40. #1.15#

title