Mardin'de Kiraz Festivali

Mardin'in Yeşilli ilçesinde "14. Uluslararası Kiraz Festivali" düzenlendi.

Mardin Valiliği, görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, Yeşilli Kaymakamlığı ve Yeşilli Belediyesi'nce Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen festival renkli görüntülere sahne oldu.

Çorum Belediyesi ve Yeşilli Belediyesi'nin organize ettiği "Kardeşlik İftarı" ile başlayan festivalde, çok sayıda vatandaş açık alanda iftar yaptı.

Suriyeli Hafız Muhammed Cemal Şevke'nin Kur'an-ı Kerim okuduğu festivalde, ilahi sanatçıları konser verdi.

"Mardin artık bir huzur limanı haline geldi"

İftarın ardından bir konuşma yapan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, Mardin'de 2 yıl önce göreve başladığını, o yıl düzenlenen festivalin terör saldırıları nedeniyle buruk geçtiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümet ve vatandaşların desteğiyle problemin bitirileceği sözünü verdiklerini anımsatan Yaman, şöyle dedi:

"O zaman herkesin morali bozuktu, kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Çünkü Midyat'ta terör saldırısı vardı ve şehitlerimiz vardı. O zaman 'merak etmeyin bu terör belasından kurtulacağız' demiştik. Cumhurbaşkanımız önderliğinde hükümetimizin kararlı tutumuyla idari amirler, güvenlik güçleri ve Mardinliler, bu terör belasını hep birlikte yendik. Şu anda Nusaybin, Artuklu, Savur, Dargeçit bütün Mardin artık bir huzur limanı haline geldi. Artık hepimizin yüzü gülüyor. bu huzur bayramının böyle devam etmesini arzu ediyoruz."

16 Kasım'da verilen yerel yönetim görevini de en iyi şekilde yapmanın gayreti içinde olduklarını vurgulayan Yaman, hem huzurun hem de yerel hizmetlerin artarak süreciğini sözlerine ekledi.

"24 haziran devletin bekası için önemli"

AK Parti MKYK Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış ise, AK Parti hükümetlerinin bu bölgeye çok önemli hizmetler yaptığına dikkati çekti.

Bu hizmetlerin sürmesi için çok önemli bir seçime doğru gittiklerini kaydeden Alkış, şöyle dedi:

"24 haziran devletin bekası için önemli. Bu seçim hem ülkemiz hem coğrafyamız adına çok önemli bir viraj. Bugün eğer 24 Haziranı başarı ile tamamlarsak AK Parti hükümetinin bundan sonra yapacağı icraatlar başarıyla devam edecek. Ülkemizin bekası da bütün dış güç ve üst akıllara cevap vermiş olacak. 16 yıl önceyi hatırlayarak geleceğimizi ona göre inşa edelim.

Yeşilli Belediye Başkanı Hayretin Demir de, birlik ve berberliğe vurgu yaparak kardeşlik ve birlikteliğin bir ömür sürmesini temenni etti.

AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, bölgede sağlanan huzurla bu tür etkinliklerin arttığına dikkat çekti.

"En güzel kiraz" yarışması

Festivalde yaklaşık 200 çiftçinin katılımı ile "En güzel kiraz" yarışması düzenlendi. Finale kalan 44 kiraz üreticisinin kirazları jüri tarafından değerlendirmeye alındı.

Değerlendirme sonucu dereceye giren birinci Şeyhmus Erdoğan, ikinci Mashar Özdemir ve üçüncü Özcan Bulut'a altın ve çeşitli ödüller verildi.

Yaman ve Demir ile törene katılan Yeşilli Kaymakamı Ömer Bilgin, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İlJandarma Komutanı Tuğgenaral Yusuf Kenan Topçu, AK Parti Mardin İl Başkanı Eri çiftçileri tebrik etti.