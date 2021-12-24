Mardin'de kiliselerde temizlik çalışması yapıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Doğuş Bayramı öncesi kiliselerde temizlik çalışması yürüttü.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, farklı din, dil ve kültürleri bünyesinde barındıran kentte Süryani vatandaşların kutladığı Doğuş Bayramı dolayısıyla kiliselerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kiliselerin avlusunu yıkadı, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda bayramlarını kutlamaları için dezenfekte çalışması yaptı.

Süryani vatandaşlar, bayram öncesi yapılan temizlik için Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri

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