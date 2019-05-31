Mardin'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat tevcih töreni

Mardin'de Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 74 gazi için madalya ve berat tevcih töreni yapıldı.

Mardin Müftülüğünde düzenlenen törende, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında, harekata katılan gaziler için hazırlanan madalyalar gazilere verildi.

Törende konuşan Vali Mustafa Yaman, vatanı ve bayrağı uğruna canını veren şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.

Kıbrıs gazilerine verdikleri büyük mücadele sonucu madalyaları takdim ettiklerini dile getiren Yaman, şöyle konuştu:

"Ülkemiz bulunduğu coğrafya itibarıyla çok fazla tehdit altında. Birinci Dünya Savaşında, Kurtuluş Savaşında, sınır ötesi operasyonlarda, 15 Temmuz darbe girişiminde çok sayıda şehidimiz ve gazimiz var. Onlar var olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacak."

Kıbrıs Gazisi Ferudun Bağaç ise kendilerine madalya takdim edilmesinden gurur duyduklarını belirtti.

Daha sonra 10 ilçedeki 74 gaziye madalya beratları takdim edildi.

Törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, kurum ve kuruluşların temsilcileri, gaziler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA