Mardin'de keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Mardin'de evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
06.07.2020 12:43 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:27
Mardin'de evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Derik'in Çağıl ile Savur'un Pınardere mahallelerinde evlerinin bahçelerinde 281 kök keneviri ve 1 kilo 215 gram esrar ele geçilen A.Ö. ve F.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA