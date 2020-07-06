Mardin'de keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Mardin'de keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Mardin'de evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mardin'de keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
06.07.2020 12:43 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:27

Mardin'de evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Derik'in Çağıl ile Savur'un Pınardere mahallelerinde evlerinin bahçelerinde 281 kök keneviri ve 1 kilo 215 gram esrar ele geçilen A.Ö. ve F.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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