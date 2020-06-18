Mardin'de kedi ve köpekler tedavi için Ankara'ya sevk edildi Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezince, silah ve kaza sonucu yaralanan sokak hayvanlarını ilk tedavilerinin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezince, silah ve kaza sonucu yaralanan sokak hayvanlarını ilk tedavilerinin ardından Ankara'ya sevk edildi. Nusaybin ilçesinde saçma silah ile vurularak yaralanan köpek Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirilerek tedavi altına alındı. Merkezde acil müdahalenin ardından normal servise alınan ve vücudunun çeşitli yerlerinde saçma mermisi kalan yaralı köpek, Ankara'ya sevk edildi. Merkez Artuklu ile Şırnak'ın Silopi ilçelerinde farklı tarihlerde geçirdikleri trafik kazası sonucu felçli kalan ve merkezde tedavileri yapılan kedi ve köpek, ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya nakilleri gerçekleştirildi. Hayvanların Ankara'ya sevkini Sağlık İşleri Daire Başkanlığı gerçekleştirirken hayvanseverler de tedavilerini karşıladı. Kaynak: AA