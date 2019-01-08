Mardin'de Kbrn Tatbikatı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer (KBRN) kaynaklı sızıntılara ilişkin tatbikat yapıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında UMKE, AFAD, Kızıltepe Kaymakamlığı, belediye, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kızıltepe Devlet Hastanesi ekiplerince gerçekleştirilen tatbikat adeta gerçeği aratmadı.

Kızıltepe Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ümit Ölmez, sadece doğal afetler değil, ilerleyen teknolojinin de beraberinde getirdiği bir takım farklı risklerin de bulunduğunu söyledi.

Ölmez, buna benzer tatbikatlar ve hazırlıkların süreceğini dile getirdi.

Kaynak: AA