Mardin'de kaza: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de kaza: 1 yaralı

Mardin'de kaza: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Derik ilçesinde bir otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mardin'in Derik ilçesinde bir otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesinde bir otomobil ve bir motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yetkililer olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çekicisinden fırlayan deniz otomobili karayolunu birbirine kattı
Çekicisinden fırlayan deniz otomobili karayolunu birbirine kattı
Dur ihbarına uymayıp kovalama sonucu yakalandı! Üzerinden çelik yelek çıkınca, 'Hasmım var' dedi
Dur ihbarına uymayıp kovalama sonucu yakalandı! Üzerinden çelik yelek çıkınca, "Hasmım var" dedi
Eşi 8 aylık hamileydi! Uzman Çavuş Ayhan Şahin, baba olmasına 1 ay kala kazada hayatını kaybetti
Eşi 8 aylık hamileydi! Uzman Çavuş Ayhan Şahin, baba olmasına 1 ay kala kazada hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Varank Mehmet Kasapoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Gündeş Kartal Tibet Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Mostafa Mohamed Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mardin'de kaza: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 15:24:15. #1.15#

title