Mardin'de Kayıp Alzheimer Hastası ile Zihinsel Engelli Aranıyor(2)

ALZHEİMER HASTASI KADININ CESEDİ BULUNDU

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Büyükkardeş köyünde iki gündür kayıp olan Alzheimer hastası Guli Öner'in, arama çalışmalarına katılan vatandaşlar tarafından köye yakın dağlık bir bölgede cesedi bulundu. Yapılan incelemenin ardından Öner'in cesedi, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi'ne gönderildi.