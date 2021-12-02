Mardin'de kavşak ve refüjler çiçeklendirildi - Haberler
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Mardin'de kavşak ve refüjler çiçeklendirildi

AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mardin'de kavşak ve refüjler çiçeklendirildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarihi kente daha canlı ve estetik bir görünüm kazandırmak için kavşak ve refüjlerde çiçeklendirme çalışması yürütüyor.

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarihi kente daha canlı ve estetik bir görünüm kazandırmak için kavşak ve refüjlerde çiçeklendirme çalışması yürütüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kadim kentte her alanda başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Mardin'e daha canlı bir görünüm kazandırma adına kavşak ve refüjlerde başlatılan 20 bini kasımpatı, 180 bini menekşe 200 bin 000 çiçek ekimini sürdürüyor.

Çalışmada şu ana kadar Kızıltepe İpekyolu Hastanesi Kavşağı, Kabala girişi, İstasyon Mahallesi çömlekçi civarı, Ravza Caddesi, Artuklu Belediyesi Kavşağı, Mardin-Kızıltepe Kavşağı Battı Çıktı üstü ve protokol yolu olmak üzere 60 bin çiçek ekimi gerçekleştirilirken, çiçek ekimi devam ediyor.

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AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri

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