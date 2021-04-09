Mardin'de kavşak ve istinat duvarları süsleniyor
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Mardin'de kavşak ve istinat duvarları süsleniyor

Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mardin'de kavşak ve istinat duvarları süsleniyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, istinat duvarları ve kavşakları süsleyerek şehri güzelleştiriyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, istinat duvarları ve kavşakları süsleyerek şehri güzelleştiriyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı, kent merkezinde göze hoş gelmeyen kötü ve çirkin görüntüleri ortadan kaldırmak için çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının serasında yetiştirilen mevsimsel rengarenk çiçekler, kavşaklara ekilmeye başlandı. Artuklu-Kızıltepe Battı Çıktı Kavşağında bulunan ve deforme olarak işlevini yetiren plastik dubalar ise kaldırılarak yerine bazalt taştan döşendi.

Toprak kayması nedeniyle kullanılamayan dikey bahçeden sökülen tüm malzeme ve figürler, Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı atölyelerde tamir edilerek Polis Evinin önünde bulunan istinat duvarının güzelleştirilmesinde kullanılıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cebrail Aslan, kavşak ve istinat duvarı çalışmalarını öz kaynaklarıyla yaptıklarını kaydetti.

Kavşakları şehre yakışan kültür çeşitliliği gibi rengarenk çiçeklerle süslemeye başladıklarını aktaran Aslan, "Daha önce atıl bırakılmış, yığıntı haline gelmiş çalı çırpı görüntülerini temizledik. Kavşaklara ekimi yapılan bitkileri, dışardan alım yapmadan tamamen kendi imkanlarımız ile seramızda yetiştirdik. Kavşaklarımız inşallah bir hafta içerisinde rengarenk olacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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