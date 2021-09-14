Mardin'de kavşak düzenleme çalışması - Haberler
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Mardin'de kavşak düzenleme çalışması

AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mardin'de kavşak düzenleme çalışması

Mardin'de kavşak düzenleme çalışması devam ediyor.

Mardin'de kavşak düzenleme çalışması devam ediyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş başkanlığında Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda, merkez Artuklu ilçesindeki trafik yoğunluğunu ve sıkışıklığını azaltmak için Vali Ozan Caddesi üzerinde 4 ayrı noktada yapılması planlanan kavşak çalışmalarına ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kent genelindeki trafik sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Demirtaş, Artuklu ilçesinde gerçekleşecek kavşak çalışmalarıyla daha kaliteli, konforlu ve güvenli ulaşımın sağlanacağını kaydetti.

Mardin'de ulaşım alt yapısında geniş kapsamlı projelerin yürütüldüğünü dile getiren Demirtaş, şöyle konuştu:

"Mardin'imizde ekonomik canlılığı, üretimi, istihdamı, eğitimi, sağlığı, sosyal ve kültürel gelişmişliği daha ileriye taşımak için tüm paydaşlarımızla planlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimizdeki trafik yoğunluğuna neden olan sebepleri belirleyerek sorunun çözümüne yönelik gerekli adımları atıyoruz. Artuklu ilçemizde yaşanan trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmak için 4 ayrı bölgede kavşak çalışması gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yapılacak kavşak çalışmalarıyla birlikte kent içi ulaşım rahatlayacaktır. En kısa sürede kavşak çalışmalarına başlayacağız."

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri
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