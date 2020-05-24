Mardin'de kavga ihbarına giden polislere bayram sürprizi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar 155'e kavga ihbarında bulundu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar 155'e kavga ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri bayram sürprizi ile karşılaştı.

Kızıltepe'de bulunan İpek Mahallesi'nde vatandaşlar, polis ekiplerine Ramazan Bayramı vesilesiyle sürpriz yaptı. 155 Polis İmdat Hattını arayan vatandaşlar, kavga ihbarında bulundu. Olay yerine giden polis ekibi, araçtan indiği sırada çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı. Mahallenin çocukları bölgeye gelen polisleri alkışladı.

Sosyal mesafenin korunduğu etkinlikte polis ve çocuklar bayramlaştı. - MARDİN

Kaynak: İHA