Mardin'de kavga eden gruba sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kavga eden 5 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kavga eden 5 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı. Tepebaşı Mahallesi 659. Sokak'ta kavga çıktığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karışan M.K, H.K, İ.K, M.C. ve M.Ş.C'yi gözaltına aldı. Haklarında işlem yapılan şüphelilere sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira ceza kesildi. Kaynak: AA