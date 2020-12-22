Mardin'de katlı otopark yapılacak
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Mardin'de katlı otopark yapılacak

22.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:02
Mardin'de katlı otopark yapılacak

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu ilçesine 500 araç kapasiteli otoparkın inşa edileceğini bildirdi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu ilçesine 500 araç kapasiteli otoparkın inşa edileceğini bildirdi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi, otopark sorunu çözmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Birinci Cadde'de trafiğin rahatlatılması için Diyarbakırkapı ve Cumhuriyet Meydanında otopark çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, merkez Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesinde iki aşamalı 500 araç kapasiteye sahip 2 katlı otopark projesinin çalışmalarını hızlandırdı.

Vali Demirtaş, projenin toplantısında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, Destek Hizmetler Daire Başkanı Erhan Hakioğlu, Mali İşler Daire Başkanı Mehmet Sait Demirhan ve diğer ilgililerle bir araya gelerek projenin hızlandırılması talimatında bulundu.

Şehirde otopark sorununa çözüm bulmaya kararlı olduklarını belirten Demirtaş, şöyle konuştu:

"Mardin için hayati önem taşıyan projeleri vakit kaybetmeden hayata geçirmenin gayretindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak yaşanan otopark soruna bağlı olarak araçların düzensiz park edilmesiyle oluşan trafik sıkışıklığı sorununu azaltmak için otopark çalışmalarımız sürüyor. Artuklu ilçemizin otopark sorununu çözüme kavuşturmak amacıyla 500 araç kapasitesine sahip olan proje için gerekli adımları attık. Park ve çok katlı otoparktan oluşacak projemiz hemşehrilerimize hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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