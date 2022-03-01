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Mardin'de karma resim sergisi açıldı

AA, Osman Öksüz - Güncel
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Mardin'de karma resim sergisi açıldı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın katılımlarıyla, "Kesişimler Karma Resim Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın katılımlarıyla, "Kesişimler Karma Resim Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Sanat Akademisi, resim öğretmenleri Ahmet Arslan, Fırat Vural, Hurşit Aydoğan, Mesut Akan, Nurettin Çakmak, Ramazan Fırat, Seyfettin Aslan ve Umran Özmen'in resimlerinin yer aldığı karma resim sergisi, Sanat Akademisi Sergi Salonunda açıldı.

Açılışa, Vali Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ve Genel Sekreter Murat Süzen katıldı.

Sergiyi gezen Demirtaş, serginin belediyenin yaptığı etkinliklerden sadece biri olduğunu söyledi.

Mardin'in adeta açık hava müzesi görünümünde olduğunu kaydeden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Resim öğretmenlerimiz, Mardin'in güzel tarihi eserlerini resmetmişler. Hakikaten çok güzel resimler yapmışlar. Onları tebrik ediyoruz. İnşallah bu etkinliklerimiz bundan sonra da hızlı bir şekilde devam edecek."

AA / Osman Öksüz - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Karma Resim Sergisi, Mahmut Demirtaş, Mardin, Güncel, Haberler

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