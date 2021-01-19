Mardin'de karla karışık yağmur ve sis hayatı olumsuz etkiledi
19.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:32
Mardin'de etkili olan karla karışık yağmur ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.
Mardin'de etkili olan karla karışık yağmur ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken ulaşımda aksama yaşandı.
Sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düşerken, trafik ekipleri sis farlarını yakmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda sürücülere uyarıda bulundu.
Görüş mesafesinin düşmesi sonucu maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Zaman zaman etkisini arttıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar