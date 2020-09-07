Mardin'de kardeşi tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti
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Mardin'de kardeşi tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Mardin'de kardeşi tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti
07.09.2020 17:43 | Son Güncelleme: 07.09.2020 17:46

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsaldaki Toptepe Mahallesi'nde Abdullah A. (56) ile kardeşi B.A. henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A. tüfekle ağabeyine ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Abdullah A'nın cesedi, Mardin Devlet Hastanesi morgunda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.A'nın jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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